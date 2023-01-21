Лишь 12% украинцев "скучают" по советскому союзу: опрос

Детали

Большинство украинцев во всех регионах (73%) положительно расценивает распад советского союза, еще 15% не определились со своим отношением. В западном макрорегионе наибольшая доля тех, кто положительно оценивает распад СССР (92%), в центре и на востоке страны – 71% и 65% соответственно, меньше всего – на юге (48%).

Кроме этого, опрос показал, что среди тех, кто в повседневной жизни говорит на русском языке, доминирует одобрение этого исторического события. Однако, среди них почти на 20% больше тех, кто противоположного мнения, чем среди украиноязычных респондентов. Соответствующая тенденция наблюдается в отношении людей с более низким материальным статусом относительно более обеспеченных респондентов, отметили социологи.

По данным фонда, еще в 2020 году "тосковали" по СССР около 32%, а положительно оценивали распад - 49%. В южном и восточном регионах негативная оценка распада советского союза преобладала.

Цитата

"На юге и востоке Украины по состоянию на 2020 год были существенные возрастные различия. Среди младших респондентов на юге и востоке было несколько больше положительных оценок распада СССР, а также много тех, кто не имел однозначного мнения. Среди старшего же поколения в Южном и Восточном регионах тоска по СССР была неописуемой.

После начала полномасштабной войны ситуация изменилась. И хотя возрастная динамика сохранилась (в частности, на юге и востоке), в целом российские ракеты ослабили тоску по советскому союзу", - говорится в исследовании.

Справка

Опрос в макрорегионах Украины проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.

Метод опроса - face-to-face, по стратифицированной многоступенчатой выборке. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним

У украинцев во время полномасштабной войны усилилась заинтересованность политикой. В определенной степени политикой интересуются 60,5%, очень интересуются 29,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.