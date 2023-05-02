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Ліквідовано мережу обмінників криптовалюти: Нацполіція працювала спільно з ФБР

Ліквідовано мережу обмінників криптовалюти: Нацполіція працювала спільно з ФБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Спільними зусиллями Національної поліції України та ФБР було ліквідовано мережу сервісів для обміну крипотовалюти, здобутої злочинним шляхом. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, пише УНН.

Цитата

“Працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Офісом Генерального прокурора України та у співпраці з ФБР Сполучених штатів Америки провели багаторівневу міжнародну операцію з ліквідації дев’яти сервісів обміну віртуальних активів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, група сервісів надавала можливість кібезлочинцям легалізувати активи, здобуті як «викупи» від атак вірусами-шифрувальниками. Ліквідували мережу під час міжнародної поліцейської операції.

Сайти пропонували користувачам анонімний обмін криптовалют з метою сприяння легалізації та відмивання грошей, здобутих незаконним шляхом. Через біржі зловмисники проводили активи, отримані в результаті атак шкідливим програмним забезпеченням (вірусами-шифрувальниками) та онлайн-шахрайства. Рекламування даних послуг здійснювалося на закритих хакерських форумах.

У результаті операції правоохоронцям вдалось заблокували інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах Сполучених Штатів Америки, країнах Європи та в Україні. Доменні імена вилучено.

Наразі триває процес встановлення причетних до злочинної діяльності.

"Відвідувачі сайтів 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro та owl.gold тепер побачать банер конфіскації", - вказали у поліції.

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