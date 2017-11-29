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Лікарні продукують близько 25% небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Відходи, утворені у процесі медичної діяльності, несуть потенційно вищий ризик для людей, ніж будь – який інший тип відходів. Про це йдеться у Стратегії поводження з відходами до 2030 року, опублікованій в “Урядовому кур’єрі”, передає УНН.

“Від 75-80% відходів, утворених закладами охорони здоров’я, що не мають контакту з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними хворими, наближені за складом до побутових відходів, а саме : відходи скла, папір, канцелярське приладдя, упаковка, меблі, діагностичне обладнання, яке втратило свої споживчі властивості. Решта медичних відходів — 10 — 25% належить до категорії небезпечних і можуть бути факторами ризику для навколишнього середовища і здоров’я людей”, — йдеться у документі.

Зазначається, що до небезпечних відходів належать гострі відходи ( голки, шприци, піпетки, ножі), інфекційні відходи ( відходи, що ймовірно містять хвороботворні мікроби), патологічні відходи ( тканини, органи або організми людини ), фармацевтичні відходи ( лікарські препарати із закінченим строком дії, частково використані флакони) та хімічні відходи ( лабораторні реагенти, розбиті ртутні тер моменти і т.д.).

Наголошується, що через низьке фінансування, проблема утилізації таких відходів стоїть досить гостро.

Втім, не лише дефіцит коштів поглиблює проблему. За оцінкою голови Асоціації утилізаторів небезпечних відходів К.Косоурова, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам. Псевдоутилізатори працюють під прикриттям мораторію на перевірки бізнесу, тому доля небезпечних відходів здебільшого невідома.

Нещодавно незаконне звалище медичного сміття було виявлено на Київщині. 

Звалище шприців було також виявлено і у Кропивницькому. 

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