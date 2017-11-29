Больницы производят около 25% опасных отходов

"От 75-80% отходов, образованных учреждениями здравоохранения, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, приближенные по составу к бытовым отходов, а именно: отходы, бумага, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, диагностическое оборудования, потерявшее свои потребительские свойства. Остальные медицинских отходов - 10-25% относятся к категории опасных и могут быть факторами риска для окружающей среды и здоровья людей", - говорится в документе.

Отмечается, что к опасным отходам относятся острые отходы (иглы, шприцы, пипетки, ножи), инфекционные отходы (отходы, вероятно содержат болезнетворные микробы), патологические отходы (ткани, органы или организмы человека), фармацевтические отходы (лекарственные препараты с истекшим сроком действия, частично использованные флаконы) и химические отходы (лабораторные реагенты, разбиты ртутные тер моменты и т.д.).

Также отмечается, что из-за низкого финансирования, проблема утилизации таких отходов стоит достаточно остро.

Впрочем, не только дефицит средств усугубляет проблему. По оценке председателя Ассоциации утилизаторов опасных отходов К.Косоурова, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям. Псевдоутилизаторы работают под прикрытием моратория на проверки бизнеса, поэтому судьба опасных отходов основном неизвестна.

Недавно незаконную свалку медицинского мусора было обнаружено на Киевщине.

Свалка шприцев было также обнаружено и в Кропивницкому.