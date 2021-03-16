Лікар розповів, які ознаки вказують на те, що людина перехворіла на COVID-19

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"Симптоми легкого перебігу коронавірусу схожі на ГРЗ. Лише меншою мірою це нежить, а більшою - це кашель і головний біль, ближче до грипу. Але, в принципі, ніякої специфічності немає. Втрата нюху і смаку - це притаманне не всім. Дійсно, дуже поширений симптом, у 60% людей проявляється втрата нюху і смакових відчуттів. Температура при легкій формі теж не характерна. Може бути 37 і вище, а може і зовсім її не бути", - пояснив лікар.

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Тому, за словами Роханський, єдиний точний метод перевірки того, чи перехворіла людина COVID-19, є проста лабораторна діагностика.

"Чи був у вас коронавірус, можна встановити лише лабораторним шляхом. Все дуже і дуже просто. На другий-третій тиждень після хвороби людина йде в лабораторію і здає тест на імуноглобуліни G (зараз це не дорого) і дізнається, що з нею сталося. Багато форм коронавірусу дуже складно відрізнити від ГРЗ, особливо якщо вони дуже легкі. Тому - лише за результатами ІФА-тесту на антитіла", - резюмував лікар.