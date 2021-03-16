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Врач рассказал, какие признаки указывают на то, что человек переболел COVID-19

Киев  •  УНН

 • 77666 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Симптомы легкого течения COVID-19 очень сложно отличить от ОРЗ или гриппа. Врач Андрей Роханский рассказал УНН, на какие симптомы следует обращать внимание и как гарантированно убедиться, что ваша простуда на самом деле была COVID-19.

Цитата:

“Симптомы легкого течения коронавируса похожи на ОРЗ. Только в меньшей степени это насморк, а в большей — это кашель и головная боль, ближе к гриппу. Но, в принципе, никакой специфичности нет. Потеря нюха и вкуса — это присуще не всем. Действительно, очень распространённый симптом, у 60% людей проявляется потеря обоняния и вкусовых ощущений. Температура при легкой форме тоже не характерная. Может быть 37 и выше, а может и вовсе её не быть”, — пояснил врач.

Детали

Поэтому, по словам Роханского, единственный точный метод проверки того, переболел ли человек COVID-19, является простая лабораторная диагностика.

“Был ли у вас коронавирус, можно установить только лабораторным путем. Всё очень и очень просто. На второй-третьей неделе после болезни человек идет в лабораторию и сдает тест на иммуноглобулины G (сейчас это не дорого) и узнает, что с ним произошло. Многие формы коронавируса очень сложно отличить от ОРЗ, особенно если они очень легкие. Поэтому — только по результатам ИФА-теста на антитела”, — резюмировал доктор.

 

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