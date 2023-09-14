"Лікар для села": медмобіль завітав на Черкащину

Деталі

Так, цього тижня мобільна бригада працює на Корсунщині та Городищині.

Серед першочергових медичних послуг – первинне обстеження терапевта, перевірка рівня цукру, консультації офтальмолога та УЗД-діагностика, яку проводять на сучасному медичному обладнанні.

«Турбота про своє здоров’я не має бути проблемою, турбота про своє здоров’я повинна бути способом життя. Тому проєкт «Лікар для села» є ефективною та економічно доцільною стратегією для формування звички піклуватися про своє здоров’я», - переконаний менеджер регіональний із соціальних проєктів Фонду Микола Єфремцев.

Зазначимо, що проєкт «Лікар для села» запустив благодійний фонд «МХП-Громаді», завдяки підтримці міжнародних партнерів MOAS, RMH Latvija, благодійного фонду Оксани Дмитрієвої.

Медмобіль їздить по невеликих населених пунктах України, допомагаючи усім охочим отримати необхідну медичну допомогу.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Час діяти, Україно!": у Черкаській обллікарні запрацювала навчальна платформа для медичних та фармацевтичних працівників