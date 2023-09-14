"Врач для села": медмобиль посетил Черкасскую область

Детали

Так, на этой неделе мобильная бригада работает на Корсунщине и Городищине.

Среди первоочередных медицинских услуг – первичное обследование терапевта, проверка уровня сахара, консультации офтальмолога и УЗИ-диагностика, которую проводят на современном медицинском оборудовании.

«Забота о своем здоровье не должна быть проблемой, забота о своем здоровье должна быть образом жизни. Поэтому проект «Врач для села» является эффективной и экономически целесообразной стратегией для формирования привычки заботиться о своем здоровье», - убежден менеджер региональный по социальным проектам Фонда Николай Ефремцев.

Отметим, что проект «Врач для села» запустил благотворительный фонд «МХП-Громаде», благодаря поддержке международных партнеров MOAS, RMH Latvija, благотворительного фонда Оксаны Дмитриевой.

Медмобиль ездит по небольшим населенным пунктам Украины, помогая всем желающим получить необходимую медицинскую помощь.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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