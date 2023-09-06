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"Час діяти, Україно!": у Черкаській обллікарні запрацювала навчальна платформа для медичних та фармацевтичних працівників

"Час діяти, Україно!": у Черкаській обллікарні запрацювала навчальна платформа для медичних та фармацевтичних працівників

Київ • УНН

 • 464724 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Переможці конкурсу «Час діяти, Україно!» профінансували створення навчальної платформи для медичних та фармацевтичних працівників на базі Черкаської обласної лікарні, передає УНН із посиланням на пресслужбу обллікарні.

Деталі

Завдяки успішній реалізації проєкту Черкаська обласна лікарня навчатиме персонал навичкам надання невідкладної допомоги, догляду за пацієнтом та проведенню ін’єкцій, а також якісному прибиранню з розмежуванням обовʼязків медичних та не медичних працівників. Задля цього створили навчальну платформу безперервного професійного розвитку для медичних та фармацевтичних працівників за реєстраційним номером 1308, закупили необхідне обладнання та облаштували навчальну кімнату.

Проєкт вдалося реалізувати за фінансової підтримки Благодійного фонду «МХП-Громаді» у межах конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!».

«За фінансової підтримки фонду «МХП-Громаді» закупили манекен зі звуковими сигналами для вивчення надання невідкладної допомоги і видалення чужорідного тіла з дихальних шляхів, манекен руки для внутрішньовенних ін’єкцій, кушетки оглядові та маніпуляційні столики. А також виконали ремонт кімнати для навчання.

Обладнання для клінінгу лікарня придбала самостійно: дві підлогомийки, дві пральні машини, сушильний барабан, професійні візки для прибирання, текстиль (серветки) кольорового кодування», - розповіла заступниця медичного директора з медсестринства Черкаської обласної лікарні Наталія Труба.

Вона уточнила, що прибирання певних зон лікарні здійснюватиметься серветками кольорового кодування.

«Зелений колір серветки застосовуватиметься лише в операційних, маніпуляційних кабінетах ; синій – у зоні пацієнта (його ліжко, приліжкова тумбочка, стільчик); жовтий – умивальники та душові; червоний – вбиральні. Тобто ми чітко розумітимемо, як персонал прибирає і зможемо уникнути помилок»,- пояснила Труба.

Завдяки реалізації цього проєкту Черкаська обласна лікарня має право навчати весь персонал області, як медичний, так і не медичний, а також надавати сертифікати про проходження навчання, підсумувала заступниця медичного директора з медсестринства Черкаської обллікарні.

Навчання молодших медичних спеціалістів з медичною освітою вже стартувало. Проводить його згідно з графіками старша медична сестра поліклініки Оксана Отрішко.

Додамо

Конкурс «Час діяти, Україно!» триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч - 837.

«Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини», – додає керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП-Громаді» Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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