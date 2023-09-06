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"Время действовать, Украина!": в Черкасской облбольнице заработала учебная платформа для медицинских и фармацевтических работников

"Время действовать, Украина!": в Черкасской облбольнице заработала учебная платформа для медицинских и фармацевтических работников

Киев • УНН

 • 464723 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Победители конкурса «Время действовать, Украина!» профинансировали создание учебной платформы для медицинских и фармацевтических работников на базе Черкасской областной больницы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облбольницы.

Детали

Благодаря успешной реализации проекта Черкасская областная больница будет обучать персонал навыкам оказания неотложной помощи, ухода за пациентом и проведению инъекций, а также качественной уборке с разграничением обязанностей медицинских и не медицинских работников. Для этого создали учебную платформу непрерывного профессионального развития для медицинских и фармацевтических работников под регистрационным номером 1308, закупили необходимое оборудование и обустроили учебную комнату.

Проект удалось реализовать при финансовой поддержке Благотворительного фонда «МХП-Громаде» в рамках конкурса социальных инициатив «Время действовать, Украина!».

«При финансовой поддержке фонда «МХП-Громаде» закупили манекен со звуковыми сигналами для изучения оказания неотложной помощи и удаления инородного тела из дыхательных путей, манекен руки для внутривенных инъекций’, кушетки смотровые и манипуляционные столики. А также выполнили ремонт комнаты для обучения.

Оборудование для клининга больница приобрела самостоятельно: две поломойки, две стиральные машины, сушильный барабан, профессиональные тележки для уборки, текстиль (салфетки) цветной кодировки», - рассказала заместитель медицинского директора по медсестринству Черкасской областной больницы Наталья Труба.

Она уточнила, что уборка определенных зон больницы будет осуществляться салфетками цветной кодировки.

«Зеленый цвет салфетки будет применяться только в операционных, манипуляционных кабинетах; синий – в зоне пациента (его кровать, прикроватная тумбочка, стульчик); желтый – умывальники и душевые; красный – уборные. То есть мы будем четко понимать, как персонал убирает и сможем избежать ошибок»,- пояснила Труба.

Благодаря реализации этого проекта Черкасская областная больница имеет право обучать весь персонал области, как медицинский, так и не медицинский, а также предоставлять сертификаты о прохождении обучения, подытожила заместитель медицинского директора по медсестринству Черкасской облбольницы.

Обучение младших медицинских специалистов с медицинским образованием уже стартовало. Проводит его согласно графикам старшая медицинская сестра поликлиники Оксана Отришко.

Добавим

Конкурс «Время действовать, Украина!» продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

«В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия», – добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП-Громаде» Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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