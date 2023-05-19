Лідери G7 засудили депортацію українців до рф і підтримали розслідування МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Лідери країн "Групи семи" (G7) на саміті у японському місті Хіросіма засудили незаконну депортацію українців, у тому числі дітей, на територію рф та відзначили, що продовжать "з особливою увагою" стежити за ходом розслідування Міжнародного кримінального суду, йдеться в комюніке за підсумками переговорів глав держав та урядів, пише УНН.
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"Ми підтверджуємо нашу відданість притягненню винних до відповідальності відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд. Ми рішуче засуджуємо незаконну депортацію та передачу українців, у тому числі дітей, з окупованих територій України до росії, і продовжуватимемо з особливою увагою стежити за ходом розслідування МКС у цьому відношенні та закликаємо до повернення цих дітей", - йдеться в заяві.
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Лідери наголосили, що воєнні злочини та інші злочини, у тому числі напади рф на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру, "не повинні залишатися безкарними". Вони також засудили випадки сексуального та гендерного насильства проти українців під час повномасштабного вторгнення рф.
Країни G7 визнали зусилля, докладені на міжнародній конференції "Єдині за справедливість", організованій українським урядом, і нагадали про Бучанську декларацію, яка закликає до відповідальності за найтяжчі злочини міжнародного права, вчинені на території України. Крім цього, вони привітали створення Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України.
Лідери підкреслили важливість захисту освіти всіх дітей, зокрема тих, які постраждали від російської агресії, а також збереження українських культурних надбань і спадщини, зруйнованих та тих, що перебувають під загрозою у зв'язку з війною.
Нагадаємо
Лідери країн "Групи семи" (G7) зобов’язалися продовжувати військову та іншу підтримку України "стільки, скільки потрібно".