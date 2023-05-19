Лидеры G7 осудили депортацию украинцев в рф и поддержали расследование МУС

Цитата

"Мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в частности путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд. Мы решительно осуждаем незаконную депортацию и передачу украинцев, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в россию, и будем продолжать с особым вниманием следить за ходом расследования МУС в этом отношении и призываем к возвращению этих детей", - говорится в заявлении.

Детали

Лидеры подчеркнули, что военные преступления и другие преступления, в том числе нападения рф на гражданское население и критическую гражданскую инфраструктуру, "не должны оставаться безнаказанными". Они также осудили случаи сексуального и гендерного насилия против украинцев во время полномасштабного вторжения россии.

Страны G7 признали усилия, приложенные на международной конференции "Едины за справедливость", организованной украинским правительством, и напомнили о Бучанской декларации, которая призывает к ответственности за самые тяжкие преступления международного права, совершенные на территории Украины. Кроме этого, они приветствовали создание Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины.

Лидеры подчеркнули важность защиты образования всех детей, в частности тех, которые пострадали от российской агрессии, а также сохранения украинских культурных достояний и наследия, разрушенных и находящихся под угрозой в связи с войной.

Напомним

Лидеры стран "Группы семи" (G7) обязались продолжать военную и иную поддержку Украины "столько, сколько нужно".