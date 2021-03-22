Лідери чоловічої збірної України здійснили ривок у тенісному рейтингу АТР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідерам чоловічої збірної України Іллі Марченку та Сергію Стаховському вдалося покращити своє перебування в оновленому рейтингу ATP, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Деталі

Марченко завдяки виходу до півфіналу змагань в Італії додав шість місць і піднявся на 163 сходинку із 444 балами.

Стаховський, який дійшов до 1/4 фіналу аналогічних змагань, додав два рядки і став 193-м (367).

За підсумками минулого тижня двоє українців оновили особисті рекорди — Георгій Кравченко став 538-ю ракеткою світу, а Ерік Ваншельбойм піднявся на 15 позицій і зайняв 585-е місце.

Варто відзначити, що трійка лідерів світового рейтингу не змінилася — Новак Джокович (Сербія), Даниїл Медведєв (Росія) та Рафаель Надаль (Іспанія).

Що передувало цьому

Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Санкт-Петербурзі.

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