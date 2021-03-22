Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українка Надія Кіченок і румунка Ралука Олару стали переможницями змагань у парному розряді тенісних змагань WTA-500 "St Petersburg Ladies Trophy", який пройшов на кортах у Санкт-Петербурзі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У фіналі українсько-румунський дует, посіяний під першим номером, здобув вольову перемогу над американською пару Крістіан/Сантамарія — 2:6, 6:3, 10:8.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини. Українсько-румунський дует постійно був у ролі наздоганяючих на вирішальному тайбрейку, спочатку поступаючись 1:4 з двома мінібрейками. Вийти вперед їм вдалося тільки в самій кінцівці. Дівчатам вдалося реалізувати свій другий матчбол.
Зазначається, що для Кіченок — це шостий парний титул WTA, для Олару — 10-й. Українка вперше виграла титул на змаганнях категорії WTA-500 (колишній Прем’єр).
Доповнення
Завдяки успіху в Санкт-Петербурзі Надія Кіченок стане першою ракеткою України в парному рейтингу, адже випередить свою сестру Людмилу.