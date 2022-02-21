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Лідер захисту “Шахтаря” потрапив до сфери інтересів “Роми”

Лідер захисту “Шахтаря” потрапив до сфери інтересів “Роми”

Київ • УНН

 • 161515 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Захисник донецького “Шахтаря” Додо увійшов до сфери інтересів римської “Роми”, повідомляє УНН з посиланням на “Asromalive.it”.

Деталі

Головний тренер римського клубу Жозе Моурінью запросив трансфер правого захисника. Фахівець не вражений Енслі Мейтленд-Найлзом, якого взимку орендували у “Арсеналу”.

Відзначимо, що Додо — один із багатьох футболістів, за яким стежить “Рома”. Джерело вказує, що “Шахтар” оцінює бразильця в 20-25 млн. євро. За ним також стежать “Реал”, “Атлетіко”, “Баварія”.

Зауважимо, що цього сезону Додо зробив 4 асисти у 26 матчах.

Що передувало цьому

Моурінью порівняв з фіналом гру ФК “Рома” із “Зорею”.

Українські Національні Новини

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