Лидер защиты “Шахтера” попал в сферу интересов “Ромы”

Детали

Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью пригласил трансфер правого защитника. Специалист не впечатлен Энсли Мейтленд-Найлзом, которого зимой арендовали у “Арсенала”.

Отметим, что Додо — один из многих футболистов, за которым следит “Рома”. Источник указывает, что "Шахтер" оценивает бразильца в 20-25 млн. евро. За ним также следят “Реал”, “Атлетико”, “Бавария”.

Заметим, что в этом сезоне Додо сделал 4 ассиста в 26 матчах.

Что предшествовало этому

Моуринью сравнил с финалом игру ФК “Рома” с “Зарей”.