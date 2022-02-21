Лидер защиты “Шахтера” попал в сферу интересов “Ромы”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Защитник донецкого “Шахтера” Додо вошел в сферу интересов римской “Ромы”, сообщает УНН со ссылкой на “Asromalive.it”.
Детали
Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью пригласил трансфер правого защитника. Специалист не впечатлен Энсли Мейтленд-Найлзом, которого зимой арендовали у “Арсенала”.
Отметим, что Додо — один из многих футболистов, за которым следит “Рома”. Источник указывает, что "Шахтер" оценивает бразильца в 20-25 млн. евро. За ним также следят “Реал”, “Атлетико”, “Бавария”.
Заметим, что в этом сезоне Додо сделал 4 ассиста в 26 матчах.
Что предшествовало этому
Моуринью сравнил с финалом игру ФК “Рома” с “Зарей”.