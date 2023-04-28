Лідер талібів заявив, що "тиск" Ради Безпеки ООН на Афганістан не спрацює
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У п'ятницю високопоставлений лідер талібів закликав Раду Безпеки ООН відмовитися від «невдалої політики тиску» після того, як її країни-члени ухвалили резолюцію, яка засуджує зростаючі обмеження Кабула щодо жінок. ПРо це УНН інформує посилаючись на AFP.
Що передувало
У резолюції, прийнятій одноголосно всіма 15 членами Ради у четвер, йдеться, що заборона жінкам працювати у Світовій організації та НУО в Афганістані «підриває права людини та гуманітарні принципи».
Рада закликала «всі держави та організації використати свій вплив», щоб «сприяти невідкладній відмові від цієї політики та практики».
Посол росії василь небензя розкритикував текст резолюції, незважаючи на те, що її підписав.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш організував наступного тижня у Досі зустріч із посланцями з різних країн, щоб «активізувати міжнародну взаємодію навколо спільних цілей для міцного просування вперед щодо ситуації в Афганістані».
Після вигнання уряду і повернення до влади в серпні 2021 року влада Талібану ввела сувору версію шаріату, яку Організація Об'єднаних Націй назвала «гендерним апартеїдом».
Жінки не допускаються до більшості середніх шкіл та університетів, не допускаються до роботи на більшості державних посад, а також у НУО і не допускаються до громадських місць, таких як спортивні зали та парки.
Деталі
Анас Хаккані, високопоставлений лідер руху «Талібан», який не має офіційної ролі в уряді, заявив, що рада «не повинна продовжувати політику тиску».
«Будь-яка позиція, не заснована на глибокому розумінні, не дасть бажаних результатів і завжди буде неефективною», - написав він у Twitter.
Чиновник зазначив, що рада натомість має скасувати дипломатичні та фінансові санкції, накладені на низку офіційних осіб, що «рівносильно колективному покаранню афганців».