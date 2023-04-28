Лидер талибов заявил, что "давление" Совета Безопасности ООН на Афганистан не сработает

ukru
Эксклюзив
06:00 • 11308 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 98788 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 52578 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115475 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114676 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106075 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101172 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112509 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132469 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177776 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 53491 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 40623 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 66888 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 56142 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 100255 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177771 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208578 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149429 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155841 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192225 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 83086 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106439 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123165 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158627 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165335 просмотра
Актуальное
Лидер талибов заявил, что "давление" Совета Безопасности ООН на Афганистан не сработает

Лидер талибов заявил, что "давление" Совета Безопасности ООН на Афганистан не сработает

Киев • УНН

 • 467064 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В пятницу высокопоставленный лидер талибов призвал Совет Безопасности ООН отказаться от «неудачной политики давления» после того, как его страны-члены приняли резолюцию, осуждающую растущие ограничения Кабула в отношении женщин. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Что предшествовало

В резолюции, принятой единогласно всеми 15 членами Совета в четверг, говорится, что запрет женщинам работать во Всемирной организации и НПО в Афганистане «подрывает права человека и гуманитарные принципы».

Совет призвал «все государства и организации использовать свое влияние», чтобы «способствовать безотлагательному отказу от этой политики и практики».

Посол россии василий небензя раскритиковал текст резолюции, несмотря на то, что ее подписал.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш организовал на следующей неделе в Дохе встречу с посланниками из разных стран, чтобы «активизировать международное взаимодействие вокруг общих целей для прочного продвижения вперед по ситуации в Афганистане».

После изгнания правительства и возвращения к власти в августе 2021 года власти Талибана ввели строгую версию шариата, которую Организация Объединенных Наций назвала «гендерным апартеидом».

Женщины не допускаются в большинство средних школ и университетов, не допускаются к работе на большинстве государственных должностей, а также в НПО и не допускаются в общественные места, такие как спортивные залы и парки.

Детали

Анас Хаккани, высокопоставленный лидер движения «Талибан», который не имеет официальной роли в правительстве, заявил, что совет «не должен продолжать политику давления».

«Любая позиция, не основанная на глубоком понимании, не даст желаемых результатов и всегда будет неэффективной», - написал он в Twitter.

Чиновник отметил, что совет взамен должен отменить дипломатические и финансовые санкции, наложенные на ряд официальных лиц, что «равносильно коллективному наказанию афганцев».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы