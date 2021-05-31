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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не з'являвся на публіці рекордно довго за цей рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин не з’являвся на публіці протягом останніх 24 днів, що є найтривалішим періодом в поточному році. В останній раз лідер держави був присутній 7 травня на концерті в Пхеньяні, повідомив в понеділок на брифінгу в Сеулі представник південнокорейського міністерства об’єднання, яке займається відносинами з Північчю, пише УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не з'являвся на публіці рекордно довго за цей рік

Деталі

“Це найбільш тривалий період в поточному році, коли Кім Чен Ин не з’являється на публіці”, — зазначив чиновник. Він не назвав можливі причини відсутності лідера КНДР, вказавши, що на даному етапі було б “недоречним” давати будь-які оцінки.

Раніше південнокорейські експерти висували припущення, що Кім Чен Ин в цьому році рідше відвідує публічні заходи в зв’язку з побоюваннями щодо коронавірусної інфекції.

У травні минулого року незвично довга відсутність Кім Чен Ина породила чутки про його серйозну хворобу або смерть. Однак потім він вперше за 20 днів з’явився на публіці, відвідавши церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив.

Що відомо про ситуацію в КНДР в період пандемії?

У квітні цього року Кім Чен Ин закликав північних корейців готуватися до нового “Важкого походу”. Цей евфемізм в КНДР використовується для опису одного з найпохмуріших періодів в історії країни — голоду кінця 1990-х років, який забрав сотні тисяч життів.

Кім Чен Ин виголосив свою промову на заключному засіданні VI зльоту секретарів партосередків ТПК (Трудовий Партії Кореї). У ній зокрема прозвучало: “Я вирішив, що всі партійні організації, починаючи з Центрального комітету, секретарі партосередків всієї партії пройдуть ще більш важкий „Важкий похід“ — для того, щоб забезпечити максимальний матеріально-культурний добробут і хоча б трохи полегшити страждання нашому народу, який вірить в нашу партію, як партію-мати, і слідує за нею, який десятиліттями страждав, щоб захистити свою партію”.

Офіційно в КНДР хворих коронавірусому немає (про що говорить і статистика ВООЗ), але судячи з періодичних повідомлень про повний локдаун в тому чи іншому місті, вірус в країну періодично проникає — і тут же закупорюється карантином, благо що здійснити його тоталітарній державі проблеми не складає. Зрозуміло, що в деякій осяжній перспективі хвороба буде переможена, або, щонайменше, почнеться відновне зростання світової економіки, що для Пхеньяна, звичайно, важливо.

Важливо також, що при всій закритості власної економіки КНДР тотально залежить від зовнішньоекономічної кон’юнктури, а конкретно від Китаю, на який припадає понад 90% північнокорейського товарообігу.

Лише недавно Кім Чен Ин заявив, що ситуація в Північній Кореї “найгірша в історії країни”.

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