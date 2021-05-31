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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике рекордно долго за этот год

Киев • УНН

 • 18550 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней, что является самым длительным периодом в текущем году. В последний раз лидер государства присутствовал 7 мая на концерте в Пхеньяне, сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с Севером, пишет УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике рекордно долго за этот год

Детали

“Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике”, — отметил чиновник. Он не назвал возможные причины отсутствия лидера КНДР, указав, что на данном этапе было бы “неуместным” давать какие-либо оценки.

Ранее южнокорейские эксперты выдвигали предположение, что Ким Чен Ын в этом году реже посещает публичные мероприятия в связи с опасениями относительно коронавирусной инфекции.

В мае прошлого года необычно долгое отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о его серьезной болезни или смерти. Однако затем он впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Что известно о ситуации в КНДР в период пандемии?

В апреле этого года Ким Чен Ын призвал северных корейцев готовиться к новому “Трудному походу”. Этот эвфемизм в КНДР используется для описания одного из самых мрачных периодов в истории страны — голода конца 1990-х годов, унесшего сотни тысяч жизней.

Ким Чен Ын произнес свою речь на заключительном заседании VI слета секретарей партячеек ТПК (Трудовой Партии Кореи). В ней в частности прозвучало: “Я решил, что все партийные организации, начиная с Центрального комитета, секретари партячеек всей партии пройдут еще более тяжелый „Трудный поход“ — для того, чтобы обеспечить максимальное материально-культурное благосостояние и хотя бы немного облегчить страдания нашему народу, который верит в нашу партию, как Партию-мать, и следует за ней, который десятилетиями страдал, чтобы защитить свою партию”.

Официально в КНДР больных коронавирусом нет (о чем говорит и статистика ВОЗ), но судя по периодическим сообщениям о полном локдауне в том или ином городе, вирус в страну периодически проникает — и тут же купируется карантином, благо что осуществить его тоталитарному государству проблем не составляет. Понятно, что в некоторой обозримой перспективе болезнь будет побеждена, или, по крайней мере, начнется восстановительный рост мировой экономики, что для Пхеньяна, конечно, важно.

Важно также, что при всей закрытости собственной экономики КНДР тотально зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, а конкретно от Китая, на который приходится более 90% северокорейского товарооборота.

Лишь недавно Ким Чен Ын заявил, что ситуация в Северной Корее “наихудшая в истории страны”.

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