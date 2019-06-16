Лідер опозиційної "Нашої партії" повернувся в Молдову і відразу ж був затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Лідер опозиційної молдавської "Нашої партії" Ренато Вусатий затриманий на кордоні з Румунією, звідки він в'їхав в країну після декількох років політичного вигнання, для того, щоб "розібратися" з кримінальними справами проти нього. Про це він повідомив у неділю в відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, передає УНН
"Я повертаюся в Молдову за власною ініціативою, щоб розібратися з усіма цими кримінальними справами, з усіма цими байками. У нас буде розмова з молдавськими правоохоронцями", - сказав Вусатий.
Відразу ж після проходження молдовського кордону він сів в машину правоохоронців і проїхав в Кишинів. При цьому політик зазначив, що сподівається на справедливе розслідування справ щодо нього після відходу від влади Демократичної партії. Її лідер Володимир Плахотнюк, на думку Усатого, незаконно зняв "Нашу партію" з парламентських виборів в 2014 році і дав вказівку порушити проти нього кримінальні справи, змусивши покинути країну.
"Влада змінилася, і всі силовики повинні діяти в рамках закону. Всі, хто займалися фабрикацією моїх кримінальних справ, дадуть відповідь за всією суворістю закону. Мене везуть в прокуратуру, все їдемо туди. Прошу, без провокацій", - заявив Вусатий зустрічали його прихильникам.
Вусатий був мером другого за величиною міста Бєльці, який називають північною столицею Молдови. Він був змушений виїхати з країни в серпні 2016 року, після того, як прокуратура порушила проти нього кримінальні справи і намагалася оголосити в міжнародний розшук. Після зміни влади в країні він заявив, що негайно повертається на батьківщину.
Нагадаємо, 15 червня глава Демократичної партії Молдови (ДПМ) Володимир Плахотнюк виїхав з країни після відставки уряду Демпартії.