Лидер оппозиционной "Нашей партии" вернулся в Молдову и сразу же был задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Лидер оппозиционной молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый задержан на границе с Румынией, откуда он въехал в страну после нескольких лет политического изгнания, для того, чтобы "разобраться" с уголовными делами против него. Об этом он сообщил в воскресенье в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН
"Я возвращаюсь в Молдову по собственной инициативе, чтобы разобраться со всеми этими уголовными делами, со всеми этими байками. У нас будет беседа с молдавскими правоохранителями", - сказал Усатый.
Сразу же после прохождения молдавской границы он сел в машину правоохранителей и проследовал в Кишинев. При этом политик отметил, что надеется на справедливое расследование дел в отношении него после ухода от власти Демократической партии. Ее лидер Владимир Плахотнюк, по мнению Усатого, незаконно снял "Нашу партию" с парламентских выборов в 2014 году и дал указание возбудить против него уголовные дела, вынудив покинуть страну.
"Власть поменялась, и все силовики должны действовать в рамках закона. Все, кто занимались фабрикацией моих уголовных дел, ответят по всей строгости закона. Меня везут в прокуратуру, все едем туда. Прошу, без провокаций", - заявил Усатый встречавшим его сторонникам.
Усатый был мэром второго по величине города Бельцы, который называют северной столицей Молдовы. Он был вынужден уехать из страны в августе 2016 года после того, как прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. После смены власти в стране он заявил, что незамедлительно возвращается на родину.
Напомним, 15 июня глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии.