Лидер оппозиционной "Нашей партии" вернулся в Молдову и сразу же был задержан

"Я возвращаюсь в Молдову по собственной инициативе, чтобы разобраться со всеми этими уголовными делами, со всеми этими байками. У нас будет беседа с молдавскими правоохранителями", - сказал Усатый.



Сразу же после прохождения молдавской границы он сел в машину правоохранителей и проследовал в Кишинев. При этом политик отметил, что надеется на справедливое расследование дел в отношении него после ухода от власти Демократической партии. Ее лидер Владимир Плахотнюк, по мнению Усатого, незаконно снял "Нашу партию" с парламентских выборов в 2014 году и дал указание возбудить против него уголовные дела, вынудив покинуть страну.



"Власть поменялась, и все силовики должны действовать в рамках закона. Все, кто занимались фабрикацией моих уголовных дел, ответят по всей строгости закона. Меня везут в прокуратуру, все едем туда. Прошу, без провокаций", - заявил Усатый встречавшим его сторонникам.



Усатый был мэром второго по величине города Бельцы, который называют северной столицей Молдовы. Он был вынужден уехать из страны в августе 2016 года после того, как прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. После смены власти в стране он заявил, что незамедлительно возвращается на родину.



Напомним, 15 июня глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии.