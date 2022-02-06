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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лідер німецької партії ХДС допустив спільне європейське постачання зброї в Україну

Лідер німецької партії ХДС допустив спільне європейське постачання зброї в Україну

Київ • УНН

 • 19721 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість спільних поставок оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши поставки тільки з боку ФРН. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, передає УНН.

Цитата

"Про постачання зброї тільки з Німеччини не може бути й мови. Але, на мій погляд, можлива спільна європейська поставка оборонної зброї в Україну, - зазначив Мерц. - Це те, що (віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН - ред) Роберт Хабек правильно сказав минулого року".

Разом з тим лідер ХДС не виключив посилення санкцій проти Росії у разі її агресивної поведінки щодо України.

"Ми повинні бути в змозі собі це дозволити. Світ важливіший за процвітання. Тому всі варіанти розглядаються", - стверджує Мерц.

Крім того, політик піддав критиці позицію чинного канцлера ФРН Олафа Шольца щодо ситуації навколо України.

"В таких умовах канцлер повинен їздити на переговори і сам запрошувати, він повинен виробити європейську позицію", - вважає Мерц.

Додамо

Офіційний Берлін виступає проти надання Києву летальної зброї, що неодноразово підкреслювали і канцлер Олаф Шольц, і глава МЗС Анналена Бербок.

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