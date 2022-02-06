Лидер германской партии ХДС допустил совместные европейские поставки оружия в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц допустил возможность совместных поставок оборонительного оружия на Украину, при этом исключив поставки только со стороны ФРГ. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, передает УНН.
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"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину, - отметил Мерц. - Это то, что (вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ - ред) Роберт Хабек правильно сказал в прошлом году".
Вместе с тем лидер ХДС не исключил ужесточения санкций против России в случае ее агрессивного поведения в отношении Украины.
"Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются", - утверждает Мерц.
Кроме того, политик подверг критике позицию действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно ситуации вокруг Украины.
"В таких условиях канцлер должен ездить на переговоры и сам приглашать, он должен выработать европейскую позицию", - считает Мерц.
Добавим
Официальный Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.