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Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон пройшов до Європарламенту

Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон пройшов до Європарламенту

Київ • УНН

 • 7657 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який ховається від іспанського правосуддя в Бельгії, отримає депутатський мандат в Європарламенті. Про це свідчать попередні дані результатів виборів після обробки 96% бюлетенів, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Пучдемон − номер один у списку каталонської коаліції "Вільні для Європи", яка за результатами недільного голосування отримує два місця з 54, які належать Іспанії в ЄП. У Європарламент від цієї коаліції також проходить колишній член женералитета Тоні Комин, який ховається від іспанського правосуддя в Бельгії.

В цілому по країні вибори в ЄП виграла Іспанська соціалістична робоча партія. Вона отримала 20 місць з 54.

На другому місці Народна партія з 12 мандатами, а на третьому вкрай права VOX з трьома мандатами. Вона вперше пройшла в Європарламент.

29 квітня виборча комісія Іспанії відмовила Пучдемону і Коміно в праві балотуватися в Європарламент. Однак у травні Верховний суд Іспанії скасував заборону, визнавши участь у виборах "фундаментальним правом, закріпленим у Конституції.

Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.

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