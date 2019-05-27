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Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент

Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 7656 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов выборов после обработки 96% бюллетеней, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Пучдемон - номер один в списке каталонской коалиции "Свободные для Европы", которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.

В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54.

На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.

29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции".

Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

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