Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов выборов после обработки 96% бюллетеней, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Пучдемон - номер один в списке каталонской коалиции "Свободные для Европы", которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54.
На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.
29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции".
Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.