Лідер демократів в сенаті США заявив про зв'язи Д.Трампа з владою Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лідер демократів в сенаті Конгресу США Гері Рід написав лист на ім’я директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі, в якому зажадав опублікувати наявні у відомства дані про зв’язки кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і його ключових радників з владою Росії, передає УНН з посиланням на сайт чиновника Reid.senate.
“При моєму спілкуванні з вами і іншими високопоставленими офіційними особами в співтоваристві служб, що займаються національною безпекою, стало ясно, що ви володієте сенсаційною інформацією про тісні зв’язки і координації між Дональдом Трампом, його провідними радниками і владою Росії,” — написав він.
Чиновник зазначив, що дана інформація насичена “іноземними інтересами”, котрі є відкрито ворожими США.
При цьому Г.Рід нагадав, що кілька місяців тому він вже звертався до нього з цим проханням. За його словами, небезпеки в публікації цієї інформації для американських інтересів немає.
“І все ж ви продовжуєте опиратися закликам проінформувати публіку про цю критично важливу інформацію,” — додав він.
Нагадаємо, що ФБР отримало офіційний дозвіл від Мін’юсту США на вивчення нових листів електронної переписки кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.