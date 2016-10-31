Лидер демократов в сенате США заявил о связях Д.Трампа с властями России

"При моем общении с вами и другими высокопоставленными официальными лицами в сообществе служб, занимающихся национальной безопасностью, стало ясно, что вы владеете сенсационной информацией о тесных связях и координации между Дональдом Трампом, его ведущими советниками и властью России", - написал он.

Чиновник отметил, что данная информация насыщенная "иностранными интересами", которые являются открыто враждебными США.

При этом Г.Рид напомнил, что несколько месяцев назад он уже обращался к нему с этой просьбой. По его словам, опасности в публикации этой информации для американских интересов нет.

"И все же вы продолжаете сопротивляться призывам проинформировать публику об этой критически важной информации", - добавил он.

Напомним, что ФБР получило официальное разрешение от Минюста США на изучение новых писем электронной переписки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.