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15 марта, 19:03 • 116153 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169631 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139804 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132119 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113776 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106005 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101837 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Лидер демократов в сенате США заявил о связях Д.Трампа с властями России

Лидер демократов в сенате США заявил о связях Д.Трампа с властями России

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Лидер демократов в сенате Конгресса США Гэри Рид написал письмо на имя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, в котором потребовал опубликовать имеющиеся у ведомства данные о связях кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его ключевых советников с властью России, передает УНН со ссылкой на сайт чиновника Reid.senate.

"При моем общении с вами и другими высокопоставленными официальными лицами в сообществе служб, занимающихся национальной безопасностью, стало ясно, что вы владеете сенсационной информацией о тесных связях и координации между Дональдом Трампом, его ведущими советниками и властью России", - написал он.

Чиновник отметил, что данная информация насыщенная "иностранными интересами", которые являются открыто враждебными США.

При этом Г.Рид напомнил, что несколько месяцев назад он уже обращался к нему с этой просьбой. По его словам, опасности в публикации этой информации для американских интересов нет.

"И все же вы продолжаете сопротивляться призывам проинформировать публику об этой критически важной информации", - добавил он.

Напомним, что ФБР получило официальное разрешение от Минюста США на изучение новых писем электронной переписки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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