Легкий землетрус магнітудою 3,6 зареєстровано на захід від Полтави
Київ • УНН
1 березня 2024 року було зареєстровано землетрус магнітудою 3,6 стався в Решетилівському районі Полтавської області України, епіцентр залягав на глибині 10 км під землею.
У Полтавській області зареєстрований легкий землетрус магнітудою 3,6 на заході від Полтави. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає УНН.
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Сьогодні, 1 березня 2024 року, на території Полтавської області зареєстровано землетрус магнітудою 3,6.
Його епіцентр розташований в Решетилівському районі, на заході від міста Полтава, на глибині 10 км.
За класифікацією землетрусів цей інцидент віднесено до категорії ледве відчутних. Коливання, спричинені цим землетрусом відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у стані спокою всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах будівель.
Додамо
Ця подія стала частиною серії землетрусів в області, подібні за силою реєструвалися протягом минулого року, зокрема 23 липня, 08 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7.
ГЦСК офіційно про землетрус: епіцентр був за 60 км від українського кордону09.10.23, 22:34 • 1102022 перегляди