Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

В Полтавской области зарегистрировано легкое землетрясение магнитудой 3,6 на западе от Полтавы. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает УНН.

Детали

Сегодня, 1 марта 2024 года, на территории Полтавской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.

Его эпицентр расположен в Решетиловском районе, на западе от города Полтава, на глубине 10 км.

По классификации землетрясений этот инцидент отнесен к категории едва ощутимых. Колебания, вызванные этим землетрясением ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в состоянии покоя внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий.

Добавим

Это событие стало частью серии землетрясений в области, подобные по силе регистрировались в течение прошлого года, в частности 23 июля, 08 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.

ГЦСК официально о землетрясении: эпицентр был в 60 км от украинской границы