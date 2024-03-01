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Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 02:39  •  1956 просмотра

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1 марта 2024 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Решетиловском районе Полтавской области Украины, эпицентр залегал на глубине 10 км под землей.

В Полтавской области зарегистрировано легкое землетрясение магнитудой 3,6 на западе от Полтавы. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает УНН.

Детали

Сегодня, 1 марта 2024 года, на территории Полтавской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.

Его эпицентр расположен в Решетиловском районе, на западе от города Полтава, на глубине 10 км.

По классификации землетрясений этот инцидент отнесен к категории едва ощутимых. Колебания, вызванные этим землетрясением ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в состоянии покоя внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий.

Добавим

Это событие стало частью серии землетрясений в области, подобные по силе регистрировались в течение прошлого года, в частности 23 июля, 08 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.

ГЦСК официально о землетрясении: эпицентр был в 60 км от украинской границы9 октября 2023, 19:34 • 1101790 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
poltavaПолтава
Легкий землетрус магнітудою 3,6 зареєстровано на захід від Полтави
Light earthquake with magnitude 3.6 recorded west of Poltava
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Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

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