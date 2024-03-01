Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы
Киев • УНН
1 марта 2024 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Решетиловском районе Полтавской области Украины, эпицентр залегал на глубине 10 км под землей.
В Полтавской области зарегистрировано легкое землетрясение магнитудой 3,6 на западе от Полтавы. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает УНН.
Детали
Сегодня, 1 марта 2024 года, на территории Полтавской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.
Его эпицентр расположен в Решетиловском районе, на западе от города Полтава, на глубине 10 км.
По классификации землетрясений этот инцидент отнесен к категории едва ощутимых. Колебания, вызванные этим землетрясением ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в состоянии покоя внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий.
Добавим
Это событие стало частью серии землетрясений в области, подобные по силе регистрировались в течение прошлого года, в частности 23 июля, 08 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.
ГЦСК официально о землетрясении: эпицентр был в 60 км от украинской границы9 октября 2023, 19:34 • 1101790 просмотров
Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы
1 марта 2024 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Решетиловском районе Полтавской области Украины, эпицентр залегал на глубине 10 км под землей.
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