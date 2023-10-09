ГЦСК официально о землетрясении: эпицентр был в 60 км от украинской границы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Главный Центр специального контроля подтвердил информацию о землетрясении, которое произошло в Словакии и затронуло западные области Украины. Отмечается, что эпицентр толчков был в 60 км от украинской границы, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что источник землетрясения находится на территории Словакии, 60 км от границы Украины, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным.
ГЦСК пишет, что это землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Украинцы могли наблюдать дрожание окон, дверей, посуды, скрип пола и стен. Также от толчков могли дрожать мебель.
Землетрясение не представляет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры.
Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти, международным сейсмическим центрам и другим потребителям информации.
Напомним
На Закарпатье произошло землетрясение - толчки были ощутимы почти по всей территории региона.