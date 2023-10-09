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ГЦСК официально о землетрясении: эпицентр был в 60 км от украинской границы

ГЦСК официально о землетрясении: эпицентр был в 60 км от украинской границы

Киев • УНН

 • 1102018 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Главный Центр специального контроля подтвердил информацию о землетрясении, которое произошло в Словакии и затронуло западные области Украины. Отмечается, что эпицентр толчков был в 60 км от украинской границы, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что источник землетрясения находится на территории Словакии, 60 км от границы Украины, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным. 

ГЦСК пишет, что это землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Украинцы могли наблюдать дрожание окон, дверей, посуды, скрип пола и стен. Также от толчков могли дрожать мебель.

Землетрясение не представляет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры. 

Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти, международным сейсмическим центрам и другим потребителям информации.

Напомним

На Закарпатье произошло землетрясение - толчки были ощутимы почти по всей территории региона.

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