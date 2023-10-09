ГЦСК офіційно про землетрус: епіцентр був за 60 км від українського кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію щодо землетрусу, який стався у Словаччині та зачепив західні області України. Зазначається, що епіцентр поштовхів був за 60 км від українського кордону, пише УНН.
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Зазначається, що джерело землетрусу знаходиться на території Словаччини, 60 км від кордону України, на глибіні 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних.
ГЦСК пише, що цей землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Українці могли спостерігати тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін. Також від поштовхів могли дрижати меблі.
Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.
Результати обробки даних надані до центральних органів державної влади, міжнародних сейсмічних центрів та іншим споживачам інформації.
Нагадаємо
На Закарпатті стався землетрус - поштовхи були відчутні майже по всій території регіону.