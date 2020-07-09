Легалізація агровиробників відновить справедливість і економічну спроможність громад - ВАГ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Всеукраїнська асоціація громад виступила на підтримку законопроекту № 3131 про детінізацію виробництва сільськогосподарської продукції. В асоціації заявили про відновлення справедливості та зміцнення економічної спроможності громад, передає УНН.

"Ухилення від сплати податків - це завжди про несправедливість. Недобросовісні суб'єкти господарювання виявляються в привілейованих умовах, отримують більше прибутку і несуть менше витрат. Від цього в програші опиняються всі - конкуренція, люди, бюджети, вся економіка ", - заявив перший заступник голови ВАГ Іван Фурсенко.

В даний час, за різними оцінками, в тіньовий обробці знаходиться більше 40% всіх сільгоспземель України. Через це бюджети всіх рівнів втрачають мільярди гривень, в тому числі на соціальні статті. "Закон не вводить новий податок, а встановлює той мінімум, який кожен фермер повинен сплатити з гектара землі. Для тих, хто працює чесно, нічого не зміниться. Він торкнеться тільки тих, хто ухиляється від сплати податків. Таким чином всі виробники опиняться в рівних умовах ", - додали в асоціації.

Тут також підкреслили високий економічний ефект від прийняття закону. Він принесе місцевим бюджетам від 8 до 12 млрд грн додаткових надходжень. Це сотні нових шкіл, дитячих садів і кілометрів відремонтованих доріг. Детінізація спричинить легалізацію зарплат найманих працівників - люди зможуть претендувати на чесну пенсію і бути захищеними трудовим законодавством України. Крім того, закон не вплине на призначення субсидій: згідно з текстом проекту, доходи від реалізації сільгосппродукції не враховуються в сукупному доході сім'ї, виходячи з якого і приймається рішення про призначення субсидії.

Як повідомлялося раніше, законопроект передбачає внести зміни до Податкового кодексу в частині детінізації виробництва продукції АПК. Він встановлює поставлене податкове зобов'язання 1400 на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якої буде порівнюватися вже сплачені податки.

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