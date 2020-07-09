Легализация агропроизводителей возобновит справедливость и экономическую состоятельность громад - ВАГ

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Киев  •  УНН

 • 3062 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Всеукраинская ассоциация громад выступила в поддержку законопроекта № 3131 о детенизации производства сельскохозяйственной продукции. В ассоциации заявили о восстановлении справедливости и укреплении экономической состоятельности громад, передает УНН.

“Уклонение от уплаты налогов — это всегда о несправедливости. Недобросовестные субъекты хозяйствования оказываются в привилегированных условиях, получают больше прибыли и несут меньше расходов. От этого в проигрыше оказываются все — конкуренция, люди, бюджеты, вся экономика”, — заявил первый заместитель председателя ВАГ Иван Фурсенко.

В настоящее время, по разным оценкам, в теневой обработке находится более 40% всех сельхозземель Украины. Из-за этого бюджеты всех уровней теряют миллиарды гривен, в том числе на социальные статьи. “Закон не вводит новый налог, а устанавливает тот минимум, который каждый фермер должен уплатить с гектара земли. Для тех, кто работает честно, ничего не изменится. Он коснется только тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Таким образом все производители окажутся в равных условиях”, — добавили в ассоциации.

Здесь также подчеркнули высокий экономический эффект от принятия закона. Он принесет местным бюджетам от 8 до 12 млрд грн дополнительных поступлений. Это сотни новых школ, детских садов и километров отремонтированных дорог. Детенизация повлечет легализацию зарплат наемных работников — люди смогут претендовать на честную пенсию и быть защищенными трудовым законодательством Украины. Кроме того, закон не повлияет на назначение субсидий: согласно тексту проекта, доходы от реализации сельхозпродукции не учитываются в совокупном доходе семьи, исходя из которого и принимается решение о назначении субсидии.

Как сообщалось ранее, законопроект предполагает внести изменения в Налоговый кодекс в части детенизации производства продукции АПК. Он устанавливает поставленное налоговое обязательство 1400 на 1 га или 5% от нормативной оценки земли. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будет сравниваться уже уплаченные налоги.

Украинские Национальные Новости

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