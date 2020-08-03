"Лечче" залишив вищий дивізіон чемпіонату Італії з футболу

У складі переможців забитими м’ячами відзначилися Джанлука Капрари (24-та хвилина), Андреас Корнеліус (52) і Роберто Інглезе (67), на 11-й хвилині зустрічі захисник “Лечче” Фабіо Лучіоні відправив м’яч у свої ворота. У складі господарів відзначилися Антонін Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) і Джанлука Лападула (69).

Українець Євген Шахов вийшов на 61-й хвилині, але не відзначився результативними діями і не допоміг "вовкам" уникнути поразки. Втім, навіть перемога не мала б для "Лечче" жодного значення, адже в паралельній зустрічі Дженоа за тайм розгромила Верону. "Лечче" та Шахов вилітають з еліти.

Так, в іншому матчі ігрового дня СПАЛ вдома поступився “Фіорентині” з рахунком 1:3, “Болонья” на своєму полі зіграла внічию з “Торіно” (1:1), “Дженоа” побив “Верону” (3:0), а “Удінезе” на виїзді виявився сильнішим за “Сассуоло” (1:0).

“Лечче” за підсумками 38 турів набрав 35 очок і посів 18-е місце. Відставання від “Дженоа”, який зайняв рятівне 17-е місце, склало чотири очки. Також вищий дивізіон італійської першості покинуть “Брешія” і СПАЛ.

Перемогу в першості достроково здобув “Ювентус”. Крім нього, в Лізі чемпіонів наступного сезону зіграють “Інтер”, “Аталанта” і “Лаціо”. У Лізі Європи Італію представлять “Рома”, “Мілан” і “Наполі”. У Серію А на наступний сезон вийшли “Беневенто” і “Кротоні”. Третій клуб, який стане учасником вищого дивізіону, визначиться після розіграшу плей-офф між командами, що зайняли з третього по восьме місце в другій лізі (“Спеція”, “Порденоне”, “Читаделла”, “К’єво”, “Емполі” і “Фрозіноне”).

Кращим бомбардиром чемпіонату Італії став форвард “Лаціо” Чіро Іммобіле, італієць забив за сезон 36 м’ячів, випередивши нападника “Ювентуса” Кріштіану Роналду, в активі якого 31 гол. Іммобіле є лідером в боротьбі за “Золоту бутсу” — приз, який вручається кращому бомбардирові європейських чемпіонатів. Теоретичні шанси поборотися за цей трофей має форвард швейцарських “Янг Бойз” Жан-П’єр Нсаме. За тур до кінця швейцарського першості Нсаме треба забити 18 голів, щоб випередити Іммобіле.