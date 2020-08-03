"Лечче" залишив вищий дивізіон чемпіонату Італії з футболу

ukru
18:42 • 29736 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 61942 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 76796 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109229 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116074 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115497 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150017 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124833 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124569 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123799 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105827 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77208 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100288 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71411 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 26738 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71411 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100287 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77208 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150017 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49867 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57329 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107419 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125722 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125154 перегляди
Актуальне
"Лечче" залишив вищий дивізіон чемпіонату Італії з футболу

"Лечче" залишив вищий дивізіон чемпіонату Італії з футболу

Київ • УНН

 • 9465 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. “Лечче” вдома програв “Пармі” в матчі останнього, 38-го туру чемпіонату Італії з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 3:4, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр клубу.

У складі переможців забитими м’ячами відзначилися Джанлука Капрари (24-та хвилина), Андреас Корнеліус (52) і Роберто Інглезе (67), на 11-й хвилині зустрічі захисник “Лечче” Фабіо Лучіоні відправив м’яч у свої ворота. У складі господарів відзначилися Антонін Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) і Джанлука Лападула (69).

Українець Євген Шахов вийшов на 61-й хвилині, але не відзначився результативними діями і не допоміг "вовкам" уникнути поразки. Втім, навіть перемога не мала б для "Лечче" жодного значення, адже в паралельній зустрічі Дженоа за тайм розгромила Верону. "Лечче" та Шахов вилітають з еліти.

Так, в іншому матчі ігрового дня СПАЛ вдома поступився “Фіорентині” з рахунком 1:3, “Болонья” на своєму полі зіграла внічию з “Торіно” (1:1), “Дженоа” побив “Верону” (3:0), а “Удінезе” на виїзді виявився сильнішим за “Сассуоло” (1:0).

“Лечче” за підсумками 38 турів набрав 35 очок і посів 18-е місце. Відставання від “Дженоа”, який зайняв рятівне 17-е місце, склало чотири очки. Також вищий дивізіон італійської першості покинуть “Брешія” і СПАЛ.

Перемогу в першості достроково здобув “Ювентус”. Крім нього, в Лізі чемпіонів наступного сезону зіграють “Інтер”, “Аталанта” і “Лаціо”. У Лізі Європи Італію представлять “Рома”, “Мілан” і “Наполі”. У Серію А на наступний сезон вийшли “Беневенто” і “Кротоні”. Третій клуб, який стане учасником вищого дивізіону, визначиться після розіграшу плей-офф між командами, що зайняли з третього по восьме місце в другій лізі (“Спеція”, “Порденоне”, “Читаделла”, “К’єво”, “Емполі” і “Фрозіноне”).

Кращим бомбардиром чемпіонату Італії став форвард “Лаціо” Чіро Іммобіле, італієць забив за сезон 36 м’ячів, випередивши нападника “Ювентуса” Кріштіану Роналду, в активі якого 31 гол. Іммобіле є лідером в боротьбі за “Золоту бутсу” — приз, який вручається кращому бомбардирові європейських чемпіонатів. Теоретичні шанси поборотися за цей трофей має форвард швейцарських “Янг Бойз” Жан-П’єр Нсаме. За тур до кінця швейцарського першості Нсаме треба забити 18 голів, щоб випередити Іммобіле.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92