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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32940 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110734 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102095 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104431 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

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"Лечче" покинул высший дивизион чемпионата Италии по футболу

"Лечче" покинул высший дивизион чемпионата Италии по футболу

Киев  •  УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. “Лечче” дома проиграл “Парме” в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:4, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джанлука Капрари (24-я минута), Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (67), на 11-й минуте встречи защитник “Лечче” Фабио Лучиони отправил мяч в свои ворота. В составе хозяев отличились Антонин Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) и Джанлука Лападула (69).

Украинец Евгений Шахов вышел на 61-й минуте, но не отметился результативными действиями и не помог “волкам” уйти от поражения. Впрочем, даже победа не имела бы для “Лечче” никакого значения, ведь в параллельной встрече Дженоа за тайм разгромила Верону. “Лечче” и Шахов вылетают из элиты.

Так, в другом матче игрового дня спала дома уступил “Фиорентине” со счетом 1:3, “Болонья” на своем поле сыграла вничью с “Торино” (1:1), “Дженоа” побил “Верону” (3:0), а “Удинезе” на выезде оказался сильнее “Сассуоло” (1:0).

“Лечче” по итогам 38 туров набрал 35 очков и занял восемнадцатое место. Отставание от “Дженоа”, который занял спасительное семнадцатое место, составило четыре очка. Также высший дивизион итальянского первенства покинут “Брешия” и спал.

Победу в первенстве досрочно завоевал “Ювентус”. Кроме него, в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют “Интер”, “Аталанта” и “Лацио”. В Лиге Европы Италию представят “Рома”, “Милан” и “Наполи”. В Серию А на следующий сезон вышли “Беневенто” и “Кротоне”. Третий клуб, который станет участником высшего дивизиона, определится после розыгрыша плей-офф между командами, занявшими с третьего по восьмое место во второй лиге (“Специя”, “Порденоне”, “Читаделла”, “Кьево”, “Эмполи” и “Фрозиноне”).

Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал форвард “Лацио” Чиро Иммобиле, итальянец забил за сезон 36 мячей, опередив нападающего “Ювентуса” Криштиану Роналду, в активе которого 31 гол. Иммобиле является лидером в борьбе за “Золотую бутсу” — приз, который вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Теоретические шансы побороться за этот трофей имеет форвард швейцарских “Янг Бойз” Жан-Пьер Нсаме. За тур до конца швейцарского первенства Нсаме надо забить 18 голов, чтобы опередить Иммобиле.

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