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Нападник "Лаціо" завоював "Золоту бутсу" сезону

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Нападник римського “Лаціо” Чіро Іммобіле виборов нагороду “Золота бутса” сезону 2019-20 років, передає УНН з посиланням на “Football Italia”.

Головний переслідувач Іммобіле, форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду, так і не увійшов до заявки на матч 38-го туру проти “Роми”.

Таким чином в активі Іммобіле 35 голів. На другому місці опинився форвард мюнхенської “Баварії” Роберт Левандовскі із показником в 34 голи. Роналду замкнув трійку — 31.

Додамо також, володарем “Золотої бутси” стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок в національних чемпіонатах країн, що входять в УЄФА.

Українські Національні Новини

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