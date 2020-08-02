Нападник "Лаціо" завоював "Золоту бутсу" сезону

Головний переслідувач Іммобіле, форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду, так і не увійшов до заявки на матч 38-го туру проти “Роми”.

Таким чином в активі Іммобіле 35 голів. На другому місці опинився форвард мюнхенської “Баварії” Роберт Левандовскі із показником в 34 голи. Роналду замкнув трійку — 31.

Додамо також, володарем “Золотої бутси” стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок в національних чемпіонатах країн, що входять в УЄФА.