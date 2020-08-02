Нападающий "Лацио" завоевал "Золотую бутсу" сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Нападающий римского "Лацио" Иммобиле завоевал награду "Золотая бутса" сезона 2019-20 годов, передает УНН со ссылкой на "Football Italia".
Главный преследователь Иммобиле, форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду, так и не вошел в заявку на матч 38-го тура против “Ромы”.
Таким образом в активе Иммобиле 35 голов. На втором месте оказался форвард мюнхенской “Баварии” Роберт Левандовски с показателем в 34 гола. Роналду замкнул тройку — 31.
Добавим также, обладателем “Золотой бутсы” становится футболист, набравший наибольшее количество очков в национальных чемпионатах стран, входящих в УЕФА.