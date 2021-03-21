Леброн Джеймс отримав травму і вибув на невизначений термін

Що відомо

Джеймс зміг провести на майданчику трохи більше 10 хвилин. За інформацією ESPN, МРТ показала відсутність перелому, але лікарі діагностували розтягнення зв’язок ноги. Прогнозів щодо часу відновлення поки немає.

Довідково

Джеймс — чотириразовий чемпіон НБА, по чотири рази визнавався кращим гравцем регулярного чемпіонату і найціннішим гравцем фінальної серії плей-офф. У поточному сезоні 36-річний форвард набирає в середньому 25,8 очка, робить 8,1 підбирання і 8,0 передачі. У складі “Лейкерс” поки не відновився після травми інший лідер — Ентоні Девіс. Чинний чемпіон НБА займає третє місце в Західній конференції.

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