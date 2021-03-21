Леброн Джеймс получил травму и выбыл на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Атланты" (94:99) в субботу, передает УНН со ссылкой на ESPN.
Что известно
Джеймс смог провести на площадке чуть больше 10 минут. По информации ESPN, МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. Прогнозов относительно времени восстановления пока нет.
Справка
Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, делает 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе "Лейкерс" пока не восстановился после травмы другой лидер - Энтони Дэвис. Действующий чемпион НБА занимает третье место в Западной конференции.
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