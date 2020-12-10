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Журнал Time назвав "Спортсмена року"

Журнал Time назвав "Спортсмена року"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Американський журнал Time назвав баскетболіста “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброна Джеймса спортсменом року. Про це повідомляється на сайті видання, пише УНН.

Журнал відзначив не тільки досягнення чотириразового чемпіона Національної баскетбольної асоціації (НБА) на ігровому майданчику, а й його активну політичну позицію.

В ході президентської виборчої кампанії в США Джеймс підтримував кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, який випередив на виборах чинного главу держави Дональда Трампа.

23 червня Джеймс заснував некомерційну організацію More Than a Vote, мета якої — залучити якомога більше людей на виборчі дільниці. Представники організації наполягали на тому, щоб спортивні арени використовувалися в якості виборчих дільниць. За їх словами, на стадіонах простіше дотримуватися соціального дистанціювання при одночасному розміщенні великої кількості виборців.

На початку жовтня “Лейкерс Лейкерс” став чемпіоном НБА, перемігши в шостому матчі фіналу “Маямі Хіт” (106:93). 35-річний Джеймс був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії (MVP).

Баскетболіст став MVP вирішальній серії в четвертий раз в кар’єрі. За цим показником він поступається тільки Майклу Джордану, який шість разів ставав найціннішим гравцем фіналів.

Раніше Джеймс вийшов на перше місце серед баскетболістів НБА за кількістю матчів, проведених в плей-офф (260 ігор).

Перемога в чемпіонаті стала для Джеймса четвертою в кар’єрі. Раніше він двічі вигравав титул з “Майамі Хіт” і один раз з “Клівленд Кавальєрс”.

Крім того, баскетболіст є дворазовим олімпійським чемпіоном у складі збірної США (2008, 2012) і спортсменом року за версією журналу Sports Illustrated (2012, 2016).

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/fTZlwSEFtn

— TIME (@TIME) December 10, 2020

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