Журнал Time назвал "Спортсмена года"

Журнал отметил не только достижения четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на игровой площадке, но и его активную политическую позицию.

В ходе президентской избирательной кампании в США Джеймс поддерживал кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который опередил на выборах действующего главу государства Дональда Трампа.

23 июня Джеймс основал некоммерческую организацию More Than a Vote, цель которой — привлечь как можно больше людей на избирательные участки. Представители организации настаивали на том, чтобы спортивные арены использовались в качестве избирательных участков. По их словам, на стадионах проще соблюдать социальное дистанцирование при одновременном размещении большого числа избирателей.

В начале октября “Лейкерс Лейкерс” стал чемпионом НБА, победив в шестом матче финала “Майами Хит” (106:93). 35-летний Джеймс был признан самым ценным игроком финальной серии (MVP).

Баскетболист стал MVP решающей серии в четвертый раз в карьере. По этому показателю он уступает только Майклу Джордану, который шесть раз становился самым ценным игроком финалов.

Ранее Джеймс вышел на первое место среди баскетболистов НБА по количеству матчей, проведенных в плей-офф (260 игр).

Победа в чемпионате стала для Джеймса четвертой в карьере. Ранее он дважды выигрывал титул с “Майами Хит” и один раз с “Кливленд Кавальерс”.

Кроме того, баскетболист является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012) и спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated (2012, 2016).

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/fTZlwSEFtn

— TIME (@TIME) December 10, 2020