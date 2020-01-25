Лайнер Boeing 777X в США завершив перший випробувальний політ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Широкофюзеляжний літак Boeing 777X в суботу здійснив перший випробувальний політ. Трансляцію зльоту і посадки вела на своєму сайті американська корпорація Boeing, передає УНН.
Тривалість польоту склала майже чотири години. Польот проходив над штатом Вашингтон. Авіалайнер піднявся в повітря в аеропорту в околицях міста Еверетт, а приземлився в повітряній гавані у Сіетлі.
Перший випробувальний політ Boeing 777X неодноразово відкладався, в останній раз — в п’ятницю — через занадто сильний вітер.
Також слід зазначити, що восени фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність.
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