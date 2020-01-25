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Лайнер Boeing 777X в США завершив перший випробувальний політ

Київ • УНН

 • 20040 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Широкофюзеляжний літак Boeing 777X в суботу здійснив перший випробувальний політ. Трансляцію зльоту і посадки вела на своєму сайті американська корпорація Boeing, передає УНН.

Лайнер Boeing 777X в США завершив перший випробувальний політ

Тривалість польоту склала майже чотири години. Польот проходив над штатом Вашингтон. Авіалайнер піднявся в повітря в аеропорту в околицях міста Еверетт, а приземлився в повітряній гавані у Сіетлі.

Перший випробувальний політ Boeing 777X неодноразово відкладався, в останній раз — в п’ятницю — через занадто сильний вітер.

Також слід зазначити, що восени фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Boeing повідомили про виявлення нової вразливості лайнерів 737 MAX

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