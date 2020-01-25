Лайнер Boeing 777X в США завершил первый испытательный полет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу совершил первый испытательный полет. Трансляцию взлета и посадки вела на своем сайте американская корпорация Boeing, передает УНН.
Продолжительность полета составила почти 4 часа. Полет проходил над штатом Вашингтон. Авиалайнер поднялся в воздух в аэропорту в окрестностях города Эверетт, а приземлился в воздушной гавани в Сиэтле.
Первый испытательный полет Boeing 777X неоднократно откладывался, в последний раз — в пятницу — из-за слишком сильного ветра.
Также следует отметить, что осенью фюзеляж нового Boeing-777Х разрушился при испытаниях на прочность.
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