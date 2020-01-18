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У Boeing повідомили про виявлення нової вразливості лайнерів 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Корпорація Boeing виявила нову вразливість в програмному забезпеченні для лайнерів типу 737 MAX. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, передає УНН.

У Boeing повідомили про виявлення нової вразливості лайнерів 737 MAX

За даними видання, проблема була виявлена ​​в ході технічної перевірки до того, як розробка оновленого ПЗ була завершена. У чому саме полягає вразливість, поки не повідомляється.

У компанії інформували, що наразі контактують з Федеральним авіаційним управлінням (ФАУ) США з даного питання.

Експлуатація літаків Boeing 737 MAX була припинена після двох катастроф. 10 березня минулого року в Ефіопії розбився Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, загинули 157 осіб. 29 жовтня 2018 року жертвами катастрофи літака аналогічної моделі компанії Lion Air в Індонезії стали 189 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новому главі Boeing пообіцяли 7 мільйонів доларів за повернення в експлуатацію літаків 737 MAX

Керівництво Boeing визнало, що в обох випадках на борту повітряних суден перед тим, як вони розбилися, мав місце збій в роботі системи поліпшення характеристик маневреності. Після цього багато країн з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків даної серії.

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