В Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости лайнеров 737 MAX
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По данным издания, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.
В компании информировали, что сейчас контактируют с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
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Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.