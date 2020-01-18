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В Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости лайнеров 737 MAX

Киев • УНН

 • 13608 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.

В Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости лайнеров 737 MAX

По данным издания, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.

В компании информировали, что сейчас контактируют с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена ​​после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новому главе Boeing пообещали 7 млн долларов за возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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