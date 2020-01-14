Новому главі Boeing пообіцяли 7 мільйонів доларів за повернення в експлуатацію літаків 737 MAX
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Новий глава Boeing Девід Калхун отримає винагороду в сім мільйонів доларів, якщо поверне в експлуатацію літаки 737 MAX. Про це з посиланням на компанію повідомляє Business Insider, передає УНН.
Зарплата Калхун складе 1,4 мільйона доларів в рік, також він може розраховувати на декілька бонусів, один з яких складе не менше 2,5 мільйона доларів.
Сім мільйонів доларів топ-менеджер отримає за “повне і безпечне повернення в експлуатацію” лайнера 737 MAX, виробництво якого Boeing призупинив після двох катастроф. Це позначилося на вартості акцій компанії і фінансових показниках.
Вирішенню проблем Boeing, можливо, сприяє Китай, який 14 січня зобов’язався купити у США промислових товарів на 80 мільярдів доларів в рамках торгового перемир’я. Про це пише Reuters. Йдеться в тому числі про купівлю літаків, за даними джерела агентства, це будуть Boeing, продажі яких в Китаї призупинили два роки тому.
Попередник Калхуна на посаді глави Boeing Денніс Мюленбург звільнився в грудні 2019-го. У січні Boeing повідомив, що Мюленбург при звільненні отримає 62 мільйони доларів, компанія при цьому не стала називати виплату вихідною допомогою.