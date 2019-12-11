Лавров поділився враженнями від зустрічі Зеленського і Путіна

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Атмосфера переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним у Парижі була "конструктивною, зі взаємоповагою і прагматичною", заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час пресконференції за підсумками візиту у США напередодні, передає УНН з посиланням на повідомлення МЗС РФ.

"Атмосфера переговорів і в "нормандському форматі", і між президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським була конструктивною, зі взаємоповагою і прагматичною. Не було ідеологізації проблем, що існують в Україні, як це прийнято публічно робити багатьма українськими політиками. Діловий, предметний настрій, націлений не так на те, щоб зробити гучну заяву, відзначитися в своєму виборчому окрузі, а на те, щоб шукати рішення, був абсолютно очевидний з обох сторін", - сказав міністр.

Він також заявив, що в РФ розраховують, що Зеленський "буде строго слідувати своїм передвиборчим обіцянкам: зупинити війну, припинити загибель людей, забезпечити мир на всій території України".

"Це можна зробити, виконавши Мінські домовленості. Про це і йшлося в Парижі, передусім. Саме безальтернативність Мінських домовленостей підтверджена в першому ж пункті документа, схваленого вчора президентами Росії, України, Франції та канцлером Німеччини", - додав Лавров.

Нагадаємо, після саміту в "нормандському форматі" у Франції 9 грудня Зеленський розповів журналістам про зустріч тет-а-тет з Путіним.

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