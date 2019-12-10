Зеленский рассказал о встрече тет-а-тет с Путиным

"Встреча должна была быть 20 минут, шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей: поговорили все вместе, а потом вдвоем. Можно договариваться (с Путиным - ред.) Сложно договариваться очень, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Он о каждом вопросы подробно разбирает этот вопрос на детали - то что я видел - и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. это сложно. я просто другой человек, я - быстрая человек ... Можно в целом договориться или нет, мы с вами точно увидим. Сегодня были какие-то такие уступки, я это почувствовал", - сказал Зеленский.

Он отметил, что про впечатление о Путине пока говорить еще рано.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" лидеры Украины и России не пришли к единому мнению по контролю над украинской границей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате".

"По поводу границы - мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять - мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях - прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территорией, на этом участке границы, на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем вскрывать Минские соглашения и заново их переписывать?", - сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.