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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104092 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский рассказал о встрече тет-а-тет с Путиным

Зеленский рассказал о встрече тет-а-тет с Путиным

Киев  •  УНН

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ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. С президентом России Владимиром Путиным сложно договориться, но в чем-то это удалось. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже, передает корреспондент УНН.

"Встреча должна была быть 20 минут, шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей: поговорили все вместе, а потом вдвоем. Можно договариваться (с Путиным - ред.) Сложно договариваться очень, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Он о каждом вопросы подробно разбирает этот вопрос на детали - то что я видел - и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. это сложно. я просто другой человек, я - быстрая человек ... Можно в целом договориться или нет, мы с вами точно увидим. Сегодня были какие-то такие уступки, я это почувствовал", - сказал Зеленский.

Он отметил, что про впечатление о Путине пока говорить еще рано.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" лидеры Украины и России не пришли к единому мнению по контролю над украинской границей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате".

"По поводу границы - мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять - мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях - прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территорией, на этом участке границы, на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем вскрывать Минские соглашения и заново их переписывать?", - сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.

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