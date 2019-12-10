Зеленський розповів про зустріч тет-а-тет із Путіним

"Зустріч повинна була бути 20 хвилин, йшла вона десь годину, зустріч тет-а-тет, і складалась з двох частин: поговорили всі разом, а потім удвох. Чи можна домовлятись (з Путіним - ред.)? Складно домовлятись дуже, але сьогодні були моменти, коли ми в чомусь домовились, в деяких речах. Він про кожне питання детально розбирає це питання на деталі - те що я бачив - і ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати. Це складно. Я просто інша людина, я - швидка людина... Можна в цілому домовитись чи ні, ми з вами точно побачимо. Сьогодні були якісь такі поступки, я це відчув", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що щодо враження про Путіна наразі говорити ще зарано.

Нагадаємо, під час зустрічі в "нормандському форматі" лідери України та Росії не дійшли спільної думки щодо контролю над українським кордоном. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками зустрічі в "нормандському форматі".

"З приводу кордону - ми дійсно, у нас позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються. Нашу позицію дуже легко зрозуміти - ми за те, щоб виконувалися Мінські угоди. В Мінських угодах - прочитайте, що там написано. Там написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону, на наступний день після виборів. І остаточно цей процес завершується після повної реалізації всіх політичних процедур. Навіщо ламати Мінські угоди і заново їх переписувати?", - сказав президент РФ.

Раніше повідомлялося, що Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.